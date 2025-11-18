World Computer Money מחיר היום

מחיר World Computer Money (WCM) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WCM ל USD הוא -- לכל WCM.

World Computer Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,012, עם היצע במחזור של 924.93M WCM. ב‑24 השעות האחרונות, WCM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00125507, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WCM נע ב -- בשעה האחרונה ו -39.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

World Computer Money (WCM) מידע שוק

שווי שוק $ 31.01K$ 31.01K $ 31.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.01K$ 31.01K $ 31.01K אספקת מחזור 924.93M 924.93M 924.93M אספקה כוללת 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393 924,929,416.8968393

שווי השוק הנוכחי של World Computer Money הוא $ 31.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WCM הוא 924.93M, עם היצע כולל של 924929416.8968393. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.01K.