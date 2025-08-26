Wizard Gang (WIZARD) מידע על מחיר (USD)

Wizard Gang (WIZARD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00298904. במהלך 24 השעות האחרונות, WIZARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00289515 לבין שיא של $ 0.0038495, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIZARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00760012, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIZARD השתנה ב -1.69% במהלך השעה האחרונה, -17.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wizard Gang (WIZARD) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Wizard Gang הוא $ 2.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIZARD הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999837589.350269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.99M.