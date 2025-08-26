עוד על WIZARD

WIZARD מידע על מחיר

WIZARD טוקניומיקה

WIZARD תחזית מחיר

Wizard Gang סֵמֶל

Wizard Gang מחיר (WIZARD)

לא רשום

1 WIZARD ל USDמחיר חי:

$0.00298845
-17.30%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Wizard Gang (WIZARD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:02 (UTC+8)

Wizard Gang (WIZARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00289515
24 שעות נמוך
$ 0.0038495
גבוה 24 שעות

$ 0.00289515
$ 0.0038495
$ 0.00760012
$ 0
-1.69%

-17.32%

-3.82%

-3.82%

Wizard Gang (WIZARD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00298904. במהלך 24 השעות האחרונות, WIZARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00289515 לבין שיא של $ 0.0038495, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIZARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00760012, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIZARD השתנה ב -1.69% במהלך השעה האחרונה, -17.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wizard Gang (WIZARD) מידע שוק

$ 2.99M
--
$ 2.99M
999.84M
999,837,589.350269
שווי השוק הנוכחי של Wizard Gang הוא $ 2.99M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIZARD הוא 999.84M, עם היצע כולל של 999837589.350269. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.99M.

Wizard Gang (WIZARD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wizard Gangל USDהיה $ -0.000626324865953112.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWizard Gang ל USDהיה . $ +0.0018405067.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWizard Gang ל USDהיה $ +0.0069713651.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wizard Gangל USDהיה $ +0.0016695185777806273.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000626324865953112-17.32%
30 ימים$ +0.0018405067+61.58%
60 ימים$ +0.0069713651+233.23%
90 ימים$ +0.0016695185777806273+126.52%

מה זהWizard Gang (WIZARD)

Wizard Gangתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Wizard Gang (WIZARD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Wizard Gang (WIZARD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Wizard Gang.

בדוק את Wizard Gang תחזית המחיר עכשיו‏!

WIZARD למטבעות מקומיים

Wizard Gang (WIZARD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wizard Gang (WIZARD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WIZARD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wizard Gang (WIZARD)

כמה שווה Wizard Gang (WIZARD) היום?
החי WIZARDהמחיר ב USD הוא 0.00298904 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WIZARD ל USD?
המחיר הנוכחי של WIZARD ל USD הוא $ 0.00298904. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wizard Gang?
שווי השוק של WIZARD הוא $ 2.99M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WIZARD?
ההיצע במחזור של WIZARD הוא 999.84M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WIZARD?
‏‏WIZARD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00760012 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WIZARD?
WIZARD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WIZARD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WIZARD הוא -- USD.
האם WIZARD יעלה השנה?
WIZARD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WIZARD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
