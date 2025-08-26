עוד על WINK

WINK מחיר (WINK)

1 WINK ל USDמחיר חי:

$0.0293554
$0.0293554
0.00%1D
WINK (WINK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:59:59 (UTC+8)

WINK (WINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.03520674
$ 0.03520674

$ 0.01212275
$ 0.01212275

-1.61%

-1.61%

WINK (WINK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0293554. במהלך 24 השעות האחרונות, WINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03520674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01212275.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WINK (WINK) מידע שוק

$ 10.70M
$ 10.70M

$ 29.36M
$ 29.36M

364.42M
364.42M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WINK הוא $ 10.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINK הוא 364.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.36M.

WINK (WINK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WINKל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWINK ל USDהיה . $ -0.0002257665.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWINK ל USDהיה $ +0.0062335898.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WINKל USDהיה $ +0.00746875078149434.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0002257665-0.76%
60 ימים$ +0.0062335898+21.23%
90 ימים$ +0.00746875078149434+34.12%

מה זהWINK (WINK)

WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

WINKתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WINK (WINK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WINK (WINK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WINK.

בדוק את WINK תחזית המחיר עכשיו‏!

WINK למטבעות מקומיים

WINK (WINK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WINK (WINK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WINK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WINK (WINK)

כמה שווה WINK (WINK) היום?
החי WINKהמחיר ב USD הוא 0.0293554 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WINK ל USD?
המחיר הנוכחי של WINK ל USD הוא $ 0.0293554. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WINK?
שווי השוק של WINK הוא $ 10.70M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WINK?
ההיצע במחזור של WINK הוא 364.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WINK?
‏‏WINK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03520674 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WINK?
WINK ‏‏רשם מחירATL של 0.01212275 USD.
מהו נפח המסחר של WINK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WINK הוא -- USD.
האם WINK יעלה השנה?
WINK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WINK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:59:59 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.