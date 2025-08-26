WINK (WINK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03520674$ 0.03520674 $ 0.03520674 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01212275$ 0.01212275 $ 0.01212275 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -1.61% שינוי מחיר (7D) -1.61%

WINK (WINK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0293554. במהלך 24 השעות האחרונות, WINK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WINKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03520674, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01212275.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WINK השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WINK (WINK) מידע שוק

שווי שוק $ 10.70M$ 10.70M $ 10.70M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.36M$ 29.36M $ 29.36M אספקת מחזור 364.42M 364.42M 364.42M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של WINK הוא $ 10.70M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WINK הוא 364.42M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.36M.