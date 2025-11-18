Wiki Agent מחיר היום

מחיר Wiki Agent (WIKI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000912, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WIKI ל USD הוא $ 0.00000912 לכל WIKI.

Wiki Agent כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,118.02, עם היצע במחזור של 1.00B WIKI. ב‑24 השעות האחרונות, WIKI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00024001, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000839.

ביצועים לטווח קצר, WIKI נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wiki Agent (WIKI) מידע שוק

שווי שוק $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.12K$ 9.12K $ 9.12K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wiki Agent הוא $ 9.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIKI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.12K.