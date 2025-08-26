WigoSwap (WIGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0285438 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.12% שינוי מחיר (1D) -8.00% שינוי מחיר (7D) -28.29%

WigoSwap (WIGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WIGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WIGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0285438, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WIGO השתנה ב -0.12% במהלך השעה האחרונה, -8.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WigoSwap (WIGO) מידע שוק

שווי שוק $ 340.11K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 340.12K אספקת מחזור 1.79B אספקה כוללת 1,794,641,830.118922

שווי השוק הנוכחי של WigoSwap הוא $ 340.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WIGO הוא 1.79B, עם היצע כולל של 1794641830.118922. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 340.12K.