עוד על $WALLAH

$WALLAH מידע על מחיר

$WALLAH אתר רשמי

$WALLAH טוקניומיקה

$WALLAH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

whallah סֵמֶל

whallah מחיר ($WALLAH)

לא רשום

1 $WALLAH ל USDמחיר חי:

--
----
-3.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
whallah ($WALLAH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:11:55 (UTC+8)

whallah ($WALLAH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-3.82%

+2.15%

+2.15%

whallah ($WALLAH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $WALLAH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $WALLAHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $WALLAH השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -3.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

whallah ($WALLAH) מידע שוק

$ 8.06K
$ 8.06K$ 8.06K

--
----

$ 8.06K
$ 8.06K$ 8.06K

999.97M
999.97M 999.97M

999,974,347.67
999,974,347.67 999,974,347.67

שווי השוק הנוכחי של whallah הוא $ 8.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $WALLAH הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999974347.67. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.06K.

whallah ($WALLAH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של whallahל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלwhallah ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלwhallah ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של whallahל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.82%
30 ימים$ 0-16.87%
60 ימים$ 0-35.13%
90 ימים$ 0--

מה זהwhallah ($WALLAH)

🐋 The 10 Commandments of #Whallah As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents… 1. Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation. 2. Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke. 3. Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean. 4. Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise. 5. Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil’s driftwood. 6. Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune. 7. Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter. 8. Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah’s current. 9. Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord. 10. Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

whallah ($WALLAH) משאב

האתר הרשמי

whallahתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה whallah ($WALLAH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות whallah ($WALLAH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור whallah.

בדוק את whallah תחזית המחיר עכשיו‏!

$WALLAH למטבעות מקומיים

whallah ($WALLAH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של whallah ($WALLAH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $WALLAH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על whallah ($WALLAH)

כמה שווה whallah ($WALLAH) היום?
החי $WALLAHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $WALLAH ל USD?
המחיר הנוכחי של $WALLAH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של whallah?
שווי השוק של $WALLAH הוא $ 8.06K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $WALLAH?
ההיצע במחזור של $WALLAH הוא 999.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $WALLAH?
‏‏$WALLAH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $WALLAH?
$WALLAH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $WALLAH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $WALLAH הוא -- USD.
האם $WALLAH יעלה השנה?
$WALLAH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $WALLAH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:11:55 (UTC+8)

whallah ($WALLAH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.