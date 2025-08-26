whallah ($WALLAH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.20% שינוי מחיר (1D) -3.82% שינוי מחיר (7D) +2.15%

whallah ($WALLAH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $WALLAH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $WALLAHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $WALLAH השתנה ב -0.20% במהלך השעה האחרונה, -3.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

whallah ($WALLAH) מידע שוק

שווי שוק $ 8.06K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.06K אספקת מחזור 999.97M אספקה כוללת 999,974,347.67

שווי השוק הנוכחי של whallah הוא $ 8.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $WALLAH הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999974347.67. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.06K.