WEMIX Dollar (WEMIX$) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.059 $ 1.059 $ 1.059 24 שעות נמוך $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.059$ 1.059 $ 1.059 גבוה 24 שעות $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 שיא כל הזמנים $ 1.54$ 1.54 $ 1.54 המחיר הנמוך ביותר $ 0.479572$ 0.479572 $ 0.479572 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.35% שינוי מחיר (1D) -4.04% שינוי מחיר (7D) -5.27% שינוי מחיר (7D) -5.27%

WEMIX Dollar (WEMIX$) המחיר בזמן אמת של הוא $1.069. במהלך 24 השעות האחרונות, WEMIX$ נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.059 לבין שיא של $ 1.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEMIX$השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.479572.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEMIX$ השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -4.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WEMIX Dollar (WEMIX$) מידע שוק

שווי שוק $ 15.53M$ 15.53M $ 15.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.53M$ 15.53M $ 15.53M אספקת מחזור 14.54M 14.54M 14.54M אספקה כוללת 14,539,841.004882 14,539,841.004882 14,539,841.004882

שווי השוק הנוכחי של WEMIX Dollar הוא $ 15.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEMIX$ הוא 14.54M, עם היצע כולל של 14539841.004882. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.53M.