עוד על WEMIX$

WEMIX$ מידע על מחיר

WEMIX$ מסמך לבן

WEMIX$ אתר רשמי

WEMIX$ טוקניומיקה

WEMIX$ תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

WEMIX Dollar סֵמֶל

WEMIX Dollar מחיר (WEMIX$)

לא רשום

1 WEMIX$ ל USDמחיר חי:

$1.077
$1.077$1.077
-3.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
WEMIX Dollar (WEMIX$) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:59:40 (UTC+8)

WEMIX Dollar (WEMIX$) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.059
$ 1.059$ 1.059
24 שעות נמוך
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
גבוה 24 שעות

$ 1.059
$ 1.059$ 1.059

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

$ 0.479572
$ 0.479572$ 0.479572

+0.35%

-4.04%

-5.27%

-5.27%

WEMIX Dollar (WEMIX$) המחיר בזמן אמת של הוא $1.069. במהלך 24 השעות האחרונות, WEMIX$ נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.059 לבין שיא של $ 1.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEMIX$השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.54, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.479572.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEMIX$ השתנה ב +0.35% במהלך השעה האחרונה, -4.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WEMIX Dollar (WEMIX$) מידע שוק

$ 15.53M
$ 15.53M$ 15.53M

--
----

$ 15.53M
$ 15.53M$ 15.53M

14.54M
14.54M 14.54M

14,539,841.004882
14,539,841.004882 14,539,841.004882

שווי השוק הנוכחי של WEMIX Dollar הוא $ 15.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEMIX$ הוא 14.54M, עם היצע כולל של 14539841.004882. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.53M.

WEMIX Dollar (WEMIX$) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WEMIX Dollarל USDהיה $ -0.045090888624793.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWEMIX Dollar ל USDהיה . $ -0.1520707019.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWEMIX Dollar ל USDהיה $ +0.0776584671.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WEMIX Dollarל USDהיה $ +0.3125642806733785.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.045090888624793-4.04%
30 ימים$ -0.1520707019-14.22%
60 ימים$ +0.0776584671+7.26%
90 ימים$ +0.3125642806733785+41.32%

מה זהWEMIX Dollar (WEMIX$)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

WEMIX Dollar (WEMIX$) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

WEMIX Dollarתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WEMIX Dollar (WEMIX$) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WEMIX Dollar (WEMIX$) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WEMIX Dollar.

בדוק את WEMIX Dollar תחזית המחיר עכשיו‏!

WEMIX$ למטבעות מקומיים

WEMIX Dollar (WEMIX$) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WEMIX Dollar (WEMIX$) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WEMIX$ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WEMIX Dollar (WEMIX$)

כמה שווה WEMIX Dollar (WEMIX$) היום?
החי WEMIX$המחיר ב USD הוא 1.069 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WEMIX$ ל USD?
המחיר הנוכחי של WEMIX$ ל USD הוא $ 1.069. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WEMIX Dollar?
שווי השוק של WEMIX$ הוא $ 15.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WEMIX$?
ההיצע במחזור של WEMIX$ הוא 14.54M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WEMIX$?
‏‏WEMIX$ השיג מחיר שיא (ATH) של 1.54 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WEMIX$?
WEMIX$ ‏‏רשם מחירATL של 0.479572 USD.
מהו נפח המסחר של WEMIX$?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WEMIX$ הוא -- USD.
האם WEMIX$ יעלה השנה?
WEMIX$ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WEMIX$ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:59:40 (UTC+8)

WEMIX Dollar (WEMIX$) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.