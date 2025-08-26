WebGenieAI (SN54) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.986456 $ 0.986456 $ 0.986456 24 שעות נמוך $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.986456$ 0.986456 $ 0.986456 גבוה 24 שעות $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 שיא כל הזמנים $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0.737373$ 0.737373 $ 0.737373 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.52% שינוי מחיר (1D) -15.77% שינוי מחיר (7D) -31.60% שינוי מחיר (7D) -31.60%

WebGenieAI (SN54) המחיר בזמן אמת של הוא $0.988884. במהלך 24 השעות האחרונות, SN54 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.986456 לבין שיא של $ 1.32, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN54השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.737373.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN54 השתנה ב -0.52% במהלך השעה האחרונה, -15.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WebGenieAI (SN54) מידע שוק

שווי שוק $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M אספקת מחזור 2.24M 2.24M 2.24M אספקה כוללת 2,241,332.081232815 2,241,332.081232815 2,241,332.081232815

שווי השוק הנוכחי של WebGenieAI הוא $ 2.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN54 הוא 2.24M, עם היצע כולל של 2241332.081232815. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.23M.