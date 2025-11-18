Wat מחיר היום

מחיר Wat (WAT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 16.19% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WAT ל USD הוא -- לכל WAT.

Wat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 140,162, עם היצע במחזור של 420.69B WAT. ב‑24 השעות האחרונות, WAT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00007391, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WAT נע ב +0.72% בשעה האחרונה ו -27.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Wat (WAT) מידע שוק

שווי שוק $ 140.16K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 140.16K
אספקת מחזור 420.69B
אספקה כוללת 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Wat הוא $ 140.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAT הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 140.16K.