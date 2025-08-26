עוד על WAG

WAG מידע על מחיר

WAG אתר רשמי

WAG טוקניומיקה

WAG תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Waggle Network סֵמֶל

Waggle Network מחיר (WAG)

לא רשום

1 WAG ל USDמחיר חי:

$0.00032028
$0.00032028$0.00032028
-12.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Waggle Network (WAG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:26:09 (UTC+8)

Waggle Network (WAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.67
$ 3.67$ 3.67

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-9.04%

-29.12%

-29.12%

Waggle Network (WAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAG השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waggle Network (WAG) מידע שוק

$ 2.32K
$ 2.32K$ 2.32K

--
----

$ 32.04K
$ 32.04K$ 32.04K

7.25M
7.25M 7.25M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Waggle Network הוא $ 2.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAG הוא 7.25M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.04K.

Waggle Network (WAG) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Waggle Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWaggle Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWaggle Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Waggle Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.04%
30 ימים$ 0+7.73%
60 ימים$ 0+10.87%
90 ימים$ 0--

מה זהWaggle Network (WAG)

Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Waggle Network (WAG) משאב

האתר הרשמי

Waggle Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Waggle Network (WAG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Waggle Network (WAG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Waggle Network.

בדוק את Waggle Network תחזית המחיר עכשיו‏!

WAG למטבעות מקומיים

Waggle Network (WAG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Waggle Network (WAG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WAG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Waggle Network (WAG)

כמה שווה Waggle Network (WAG) היום?
החי WAGהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WAG ל USD?
המחיר הנוכחי של WAG ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Waggle Network?
שווי השוק של WAG הוא $ 2.32K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WAG?
ההיצע במחזור של WAG הוא 7.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WAG?
‏‏WAG השיג מחיר שיא (ATH) של 3.67 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WAG?
WAG ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WAG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WAG הוא -- USD.
האם WAG יעלה השנה?
WAG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WAG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:26:09 (UTC+8)

Waggle Network (WAG) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.