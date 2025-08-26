Waggle Network (WAG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.67$ 3.67 $ 3.67 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -9.04% שינוי מחיר (7D) -29.12% שינוי מחיר (7D) -29.12%

Waggle Network (WAG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WAG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WAGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.67, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WAG השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -9.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-29.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waggle Network (WAG) מידע שוק

שווי שוק $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.04K$ 32.04K $ 32.04K אספקת מחזור 7.25M 7.25M 7.25M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Waggle Network הוא $ 2.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WAG הוא 7.25M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.04K.