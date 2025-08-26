VIMworld OJEE (OJEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -5.46% שינוי מחיר (7D) -0.29% שינוי מחיר (7D) -0.29%

VIMworld OJEE (OJEE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OJEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OJEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OJEE השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -5.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VIMworld OJEE (OJEE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 54.05$ 54.05 $ 54.05 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.27M$ 11.27M $ 11.27M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של VIMworld OJEE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.05. ההיצע במחזור של OJEE הוא 0.00, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.27M.