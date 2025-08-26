עוד על OJEE

VIMworld OJEE סֵמֶל

VIMworld OJEE מחיר (OJEE)

לא רשום

1 OJEE ל USDמחיר חי:

$0.00011269
$0.00011269$0.00011269
-5.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
VIMworld OJEE (OJEE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:26:49 (UTC+8)

VIMworld OJEE (OJEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-5.46%

-0.29%

-0.29%

VIMworld OJEE (OJEE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, OJEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OJEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OJEE השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -5.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VIMworld OJEE (OJEE) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.05
$ 54.05$ 54.05

$ 11.27M
$ 11.27M$ 11.27M

0.00
0.00 0.00

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של VIMworld OJEE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.05. ההיצע במחזור של OJEE הוא 0.00, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.27M.

VIMworld OJEE (OJEE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של VIMworld OJEEל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVIMworld OJEE ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVIMworld OJEE ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של VIMworld OJEEל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.46%
30 ימים$ 0-4.94%
60 ימים$ 0+20.95%
90 ימים$ 0--

מה זהVIMworld OJEE (OJEE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

VIMworld OJEE (OJEE) משאב

האתר הרשמי

VIMworld OJEEתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה VIMworld OJEE (OJEE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות VIMworld OJEE (OJEE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור VIMworld OJEE.

בדוק את VIMworld OJEE תחזית המחיר עכשיו‏!

OJEE למטבעות מקומיים

VIMworld OJEE (OJEE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של VIMworld OJEE (OJEE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OJEE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על VIMworld OJEE (OJEE)

כמה שווה VIMworld OJEE (OJEE) היום?
החי OJEEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OJEE ל USD?
המחיר הנוכחי של OJEE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של VIMworld OJEE?
שווי השוק של OJEE הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OJEE?
ההיצע במחזור של OJEE הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OJEE?
‏‏OJEE השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OJEE?
OJEE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של OJEE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OJEE הוא $ 54.05 USD.
האם OJEE יעלה השנה?
OJEE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OJEE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 20:26:49 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.