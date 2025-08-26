Vidulum (VDL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.791764$ 0.791764 $ 0.791764 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -6.75% שינוי מחיר (7D) -6.75%

Vidulum (VDL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00118656. במהלך 24 השעות האחרונות, VDL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VDLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.791764, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VDL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vidulum (VDL) מידע שוק

שווי שוק $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.28K$ 22.28K $ 22.28K אספקת מחזור 18.77M 18.77M 18.77M אספקה כוללת 18,773,174.0 18,773,174.0 18,773,174.0

שווי השוק הנוכחי של Vidulum הוא $ 22.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VDL הוא 18.77M, עם היצע כולל של 18773174.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.28K.