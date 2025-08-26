VFOX (VFOX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0,00918291 גבוה 24 שעות $ 0,00958518 שיא כל הזמנים $ 5,28 המחיר הנמוך ביותר $ 0,00752955 שינוי מחיר (שעה אחת) -0,35% שינוי מחיר (1D) -1,92% שינוי מחיר (7D) +1,23%

VFOX (VFOX) המחיר בזמן אמת של הוא $0,00930429. במהלך 24 השעות האחרונות, VFOX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0,00918291 לבין שיא של $ 0,00958518, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VFOXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0,00752955.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VFOX השתנה ב -0,35% במהלך השעה האחרונה, -1,92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1,23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

VFOX (VFOX) מידע שוק

שווי שוק $ 195,43K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 195,47K אספקת מחזור 21,00M אספקה כוללת 21 000 000,0

שווי השוק הנוכחי של VFOX הוא $ 195,43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VFOX הוא 21,00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195,47K.