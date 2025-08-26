Vega Protocol (VEGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00272223 $ 0.00272223 $ 0.00272223 24 שעות נמוך $ 0.00303002 $ 0.00303002 $ 0.00303002 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00272223$ 0.00272223 $ 0.00272223 גבוה 24 שעות $ 0.00303002$ 0.00303002 $ 0.00303002 שיא כל הזמנים $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00104556$ 0.00104556 $ 0.00104556 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -8.48% שינוי מחיר (7D) +1.70% שינוי מחיר (7D) +1.70%

Vega Protocol (VEGA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00277177. במהלך 24 השעות האחרונות, VEGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00272223 לבין שיא של $ 0.00303002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VEGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00104556.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VEGA השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vega Protocol (VEGA) מידע שוק

שווי שוק $ 171.91K$ 171.91K $ 171.91K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 180.10K$ 180.10K $ 180.10K אספקת מחזור 62.05M 62.05M 62.05M אספקה כוללת 64,999,723.0 64,999,723.0 64,999,723.0

שווי השוק הנוכחי של Vega Protocol הוא $ 171.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VEGA הוא 62.05M, עם היצע כולל של 64999723.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 180.10K.