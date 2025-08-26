עוד על VEGA

VEGA מידע על מחיר

VEGA אתר רשמי

VEGA טוקניומיקה

VEGA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Vega Protocol סֵמֶל

Vega Protocol מחיר (VEGA)

לא רשום

1 VEGA ל USDמחיר חי:

$0.00277177
$0.00277177$0.00277177
-8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Vega Protocol (VEGA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:10:43 (UTC+8)

Vega Protocol (VEGA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00272223
$ 0.00272223$ 0.00272223
24 שעות נמוך
$ 0.00303002
$ 0.00303002$ 0.00303002
גבוה 24 שעות

$ 0.00272223
$ 0.00272223$ 0.00272223

$ 0.00303002
$ 0.00303002$ 0.00303002

$ 23.93
$ 23.93$ 23.93

$ 0.00104556
$ 0.00104556$ 0.00104556

+0.46%

-8.48%

+1.70%

+1.70%

Vega Protocol (VEGA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00277177. במהלך 24 השעות האחרונות, VEGA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00272223 לבין שיא של $ 0.00303002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VEGAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 23.93, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00104556.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VEGA השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vega Protocol (VEGA) מידע שוק

$ 171.91K
$ 171.91K$ 171.91K

--
----

$ 180.10K
$ 180.10K$ 180.10K

62.05M
62.05M 62.05M

64,999,723.0
64,999,723.0 64,999,723.0

שווי השוק הנוכחי של Vega Protocol הוא $ 171.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VEGA הוא 62.05M, עם היצע כולל של 64999723.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 180.10K.

Vega Protocol (VEGA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vega Protocolל USDהיה $ -0.000256837178341679.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVega Protocol ל USDהיה . $ -0.0001115288.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVega Protocol ל USDהיה $ -0.0016167304.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vega Protocolל USDהיה $ -0.0008525740161511163.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000256837178341679-8.48%
30 ימים$ -0.0001115288-4.02%
60 ימים$ -0.0016167304-58.32%
90 ימים$ -0.0008525740161511163-23.52%

מה זהVega Protocol (VEGA)

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Vega Protocol (VEGA) משאב

האתר הרשמי

Vega Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vega Protocol (VEGA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vega Protocol (VEGA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vega Protocol.

בדוק את Vega Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

VEGA למטבעות מקומיים

Vega Protocol (VEGA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vega Protocol (VEGA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VEGA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vega Protocol (VEGA)

כמה שווה Vega Protocol (VEGA) היום?
החי VEGAהמחיר ב USD הוא 0.00277177 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VEGA ל USD?
המחיר הנוכחי של VEGA ל USD הוא $ 0.00277177. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vega Protocol?
שווי השוק של VEGA הוא $ 171.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VEGA?
ההיצע במחזור של VEGA הוא 62.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VEGA?
‏‏VEGA השיג מחיר שיא (ATH) של 23.93 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VEGA?
VEGA ‏‏רשם מחירATL של 0.00104556 USD.
מהו נפח המסחר של VEGA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VEGA הוא -- USD.
האם VEGA יעלה השנה?
VEGA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VEGA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:10:43 (UTC+8)

Vega Protocol (VEGA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.