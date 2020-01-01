Vector Finance (VTX) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Vector Finance (VTX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies.

Users can deposit on Vector and:

  • Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE.
  • Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP.
  • Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI.

Start boosting your DeFi yields today!

אתר רשמי:
https://vectorfinance.io/
מסמך לבן:
https://docs.vectorfinance.io/

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Vector Finance (VTX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 764.68K
ההיצע הכולל:
$ 59.21M
אספקה במחזור:
$ 59.21M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 764.68K
שיא כל הזמנים:
$ 1.6
שפל כל הזמנים:
$ 0.0060124
מחיר נוכחי:
$ 0.01291506
הבנת הטוקנומיקה של Vector Finance (VTX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של VTX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות VTXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את VTXטוקניומיקה, חקרו אתVTXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

