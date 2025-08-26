עוד על VTX

Vector Finance סֵמֶל

Vector Finance מחיר (VTX)

לא רשום

1 VTX ל USDמחיר חי:

$0.01035121
$0.01035121$0.01035121
+3.40%1D
USD
Vector Finance (VTX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:36:39 (UTC+8)

Vector Finance (VTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00995102
$ 0.00995102$ 0.00995102
24 שעות נמוך
$ 0.0108149
$ 0.0108149$ 0.0108149
גבוה 24 שעות

$ 0.00995102
$ 0.00995102$ 0.00995102

$ 0.0108149
$ 0.0108149$ 0.0108149

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 0.0060124
$ 0.0060124$ 0.0060124

-0.09%

+3.44%

-7.97%

-7.97%

Vector Finance (VTX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01035121. במהלך 24 השעות האחרונות, VTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00995102 לבין שיא של $ 0.0108149, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0060124.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VTX השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, +3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vector Finance (VTX) מידע שוק

$ 612.88K
$ 612.88K$ 612.88K

--
----

$ 612.88K
$ 612.88K$ 612.88K

59.21M
59.21M 59.21M

59,208,521.39220559
59,208,521.39220559 59,208,521.39220559

שווי השוק הנוכחי של Vector Finance הוא $ 612.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VTX הוא 59.21M, עם היצע כולל של 59208521.39220559. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 612.88K.

Vector Finance (VTX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vector Financeל USDהיה $ +0.00034443.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVector Finance ל USDהיה . $ -0.0006395888.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVector Finance ל USDהיה $ +0.0026615103.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vector Financeל USDהיה $ -0.000026694797210156.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00034443+3.44%
30 ימים$ -0.0006395888-6.17%
60 ימים$ +0.0026615103+25.71%
90 ימים$ -0.000026694797210156-0.25%

מה זהVector Finance (VTX)

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!

Vector Finance (VTX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Vector Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vector Finance (VTX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vector Finance (VTX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vector Finance.

בדוק את Vector Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

VTX למטבעות מקומיים

Vector Finance (VTX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vector Finance (VTX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VTX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vector Finance (VTX)

כמה שווה Vector Finance (VTX) היום?
החי VTXהמחיר ב USD הוא 0.01035121 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VTX ל USD?
המחיר הנוכחי של VTX ל USD הוא $ 0.01035121. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vector Finance?
שווי השוק של VTX הוא $ 612.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VTX?
ההיצע במחזור של VTX הוא 59.21M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VTX?
‏‏VTX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.6 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VTX?
VTX ‏‏רשם מחירATL של 0.0060124 USD.
מהו נפח המסחר של VTX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VTX הוא -- USD.
האם VTX יעלה השנה?
VTX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VTX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:36:39 (UTC+8)

Vector Finance (VTX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

