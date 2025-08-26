Vector Finance (VTX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00995102 גבוה 24 שעות $ 0.0108149 שיא כל הזמנים $ 1.6 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0060124 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) +3.44% שינוי מחיר (7D) -7.97%

Vector Finance (VTX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01035121. במהלך 24 השעות האחרונות, VTX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00995102 לבין שיא של $ 0.0108149, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VTXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0060124.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VTX השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, +3.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vector Finance (VTX) מידע שוק

שווי שוק $ 612.88K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 612.88K אספקת מחזור 59.21M אספקה כוללת 59,208,521.39220559

שווי השוק הנוכחי של Vector Finance הוא $ 612.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VTX הוא 59.21M, עם היצע כולל של 59208521.39220559. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 612.88K.