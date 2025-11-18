VCRED מחיר היום

מחיר VCRED (VCRED) בזמן אמת היום הוא $ 0.991405, עם שינוי של 0.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VCRED ל USD הוא $ 0.991405 לכל VCRED.

VCRED כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,491,598, עם היצע במחזור של 12.60M VCRED. ב‑24 השעות האחרונות, VCRED סחר בין $ 0.981914 (נמוך) ל $ 1.003 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.006, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.981914.

ביצועים לטווח קצר, VCRED נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו -0.63% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

VCRED (VCRED) מידע שוק

שווי שוק $ 12.49M$ 12.49M $ 12.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 991.40M$ 991.40M $ 991.40M אספקת מחזור 12.60M 12.60M 12.60M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של VCRED הוא $ 12.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VCRED הוא 12.60M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 991.40M.