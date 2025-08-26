עוד על USUALX

USUALX מידע על מחיר

USUALX אתר רשמי

USUALX טוקניומיקה

USUALX תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

USUALx סֵמֶל

USUALx מחיר (USUALX)

לא רשום

1 USUALX ל USDמחיר חי:

$0.097164
$0.097164$0.097164
-11.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
USUALx (USUALX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:57:45 (UTC+8)

USUALx (USUALX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.096501
$ 0.096501$ 0.096501
24 שעות נמוך
$ 0.109613
$ 0.109613$ 0.109613
גבוה 24 שעות

$ 0.096501
$ 0.096501$ 0.096501

$ 0.109613
$ 0.109613$ 0.109613

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

$ 0.072403
$ 0.072403$ 0.072403

-0.08%

-11.33%

-5.66%

-5.66%

USUALx (USUALX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.097192. במהלך 24 השעות האחרונות, USUALX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.096501 לבין שיא של $ 0.109613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USUALXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.072403.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USUALX השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -11.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USUALx (USUALX) מידע שוק

$ 47.98M
$ 47.98M$ 47.98M

--
----

$ 47.98M
$ 47.98M$ 47.98M

493.65M
493.65M 493.65M

493,653,052.9748447
493,653,052.9748447 493,653,052.9748447

שווי השוק הנוכחי של USUALx הוא $ 47.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USUALX הוא 493.65M, עם היצע כולל של 493653052.9748447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.98M.

USUALx (USUALX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של USUALxל USDהיה $ -0.01242139423466535.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSUALx ל USDהיה . $ -0.0220481607.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSUALx ל USDהיה $ +0.0202458614.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של USUALxל USDהיה $ -0.09570887825812446.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01242139423466535-11.33%
30 ימים$ -0.0220481607-22.68%
60 ימים$ +0.0202458614+20.83%
90 ימים$ -0.09570887825812446-49.61%

מה זהUSUALx (USUALX)

Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

USUALx (USUALX) משאב

האתר הרשמי

USUALxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה USUALx (USUALX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USUALx (USUALX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USUALx.

בדוק את USUALx תחזית המחיר עכשיו‏!

USUALX למטבעות מקומיים

USUALx (USUALX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של USUALx (USUALX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USUALX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על USUALx (USUALX)

כמה שווה USUALx (USUALX) היום?
החי USUALXהמחיר ב USD הוא 0.097192 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USUALX ל USD?
המחיר הנוכחי של USUALX ל USD הוא $ 0.097192. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של USUALx?
שווי השוק של USUALX הוא $ 47.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USUALX?
ההיצע במחזור של USUALX הוא 493.65M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USUALX?
‏‏USUALX השיג מחיר שיא (ATH) של 1.59 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USUALX?
USUALX ‏‏רשם מחירATL של 0.072403 USD.
מהו נפח המסחר של USUALX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USUALX הוא -- USD.
האם USUALX יעלה השנה?
USUALX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USUALX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:57:45 (UTC+8)

USUALx (USUALX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.