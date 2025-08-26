USUALx (USUALX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.096501 $ 0.096501 $ 0.096501 24 שעות נמוך $ 0.109613 $ 0.109613 $ 0.109613 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.096501$ 0.096501 $ 0.096501 גבוה 24 שעות $ 0.109613$ 0.109613 $ 0.109613 שיא כל הזמנים $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 המחיר הנמוך ביותר $ 0.072403$ 0.072403 $ 0.072403 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -11.33% שינוי מחיר (7D) -5.66% שינוי מחיר (7D) -5.66%

USUALx (USUALX) המחיר בזמן אמת של הוא $0.097192. במהלך 24 השעות האחרונות, USUALX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.096501 לבין שיא של $ 0.109613, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USUALXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.59, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.072403.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USUALX השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -11.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USUALx (USUALX) מידע שוק

שווי שוק $ 47.98M$ 47.98M $ 47.98M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 47.98M$ 47.98M $ 47.98M אספקת מחזור 493.65M 493.65M 493.65M אספקה כוללת 493,653,052.9748447 493,653,052.9748447 493,653,052.9748447

שווי השוק הנוכחי של USUALx הוא $ 47.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USUALX הוא 493.65M, עם היצע כולל של 493653052.9748447. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 47.98M.