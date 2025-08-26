USSI (USSI) מידע על מחיר (USD)

USSI (USSI) המחיר בזמן אמת של הוא $1.019. במהלך 24 השעות האחרונות, USSI נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.019 לבין שיא של $ 1.021, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USSIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.058, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.981961.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USSI השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USSI (USSI) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של USSI הוא $ 8.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USSI הוא 8.06M, עם היצע כולל של 8064929.28484082. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.22M.