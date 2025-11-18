USDZ מחיר היום

מחיר USDZ (USDZ) בזמן אמת היום הוא $ 0.858918, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDZ ל USD הוא $ 0.858918 לכל USDZ.

USDZ כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 256,251, עם היצע במחזור של 300.00K USDZ. ב‑24 השעות האחרונות, USDZ סחר בין $ 0.841293 (נמוך) ל $ 0.873852 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.16, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.428493.

ביצועים לטווח קצר, USDZ נע ב -0.33% בשעה האחרונה ו +2.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

USDZ (USDZ) מידע שוק

שווי שוק $ 256.25K$ 256.25K $ 256.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 256.25K$ 256.25K $ 256.25K אספקת מחזור 300.00K 300.00K 300.00K אספקה כוללת 300,000.0 300,000.0 300,000.0

שווי השוק הנוכחי של USDZ הוא $ 256.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDZ הוא 300.00K, עם היצע כולל של 300000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 256.25K.