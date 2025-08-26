USDbr (USDBR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.935769 $ 0.935769 $ 0.935769 24 שעות נמוך $ 0.940744 $ 0.940744 $ 0.940744 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.935769$ 0.935769 $ 0.935769 גבוה 24 שעות $ 0.940744$ 0.940744 $ 0.940744 שיא כל הזמנים $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 המחיר הנמוך ביותר $ 0.844613$ 0.844613 $ 0.844613 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.10% שינוי מחיר (1D) +0.08% שינוי מחיר (7D) -0.12% שינוי מחיר (7D) -0.12%

USDbr (USDBR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.936671. במהלך 24 השעות האחרונות, USDBR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.935769 לבין שיא של $ 0.940744, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDBRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.17, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.844613.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDBR השתנה ב +0.10% במהלך השעה האחרונה, +0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDbr (USDBR) מידע שוק

שווי שוק $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M אספקת מחזור 2.19M 2.19M 2.19M אספקה כוללת 2,191,970.743083579 2,191,970.743083579 2,191,970.743083579

שווי השוק הנוכחי של USDbr הוא $ 2.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDBR הוא 2.19M, עם היצע כולל של 2191970.743083579. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.05M.