UREEQA (URQA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00221077 $ 0.00221077 $ 0.00221077 24 שעות נמוך $ 0.00268419 $ 0.00268419 $ 0.00268419 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00221077$ 0.00221077 $ 0.00221077 גבוה 24 שעות $ 0.00268419$ 0.00268419 $ 0.00268419 שיא כל הזמנים $ 7.66$ 7.66 $ 7.66 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00091925$ 0.00091925 $ 0.00091925 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.47% שינוי מחיר (1D) -0.42% שינוי מחיר (7D) +7.27% שינוי מחיר (7D) +7.27%

UREEQA (URQA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00252597. במהלך 24 השעות האחרונות, URQA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00221077 לבין שיא של $ 0.00268419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. URQAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00091925.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, URQA השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UREEQA (URQA) מידע שוק

שווי שוק $ 102.71K$ 102.71K $ 102.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 252.66K$ 252.66K $ 252.66K אספקת מחזור 40.65M 40.65M 40.65M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UREEQA הוא $ 102.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של URQA הוא 40.65M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 252.66K.