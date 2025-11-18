UPVEMBER מחיר היום

מחיר UPVEMBER (UPVEMBER) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001428, עם שינוי של 25.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UPVEMBER ל USD הוא $ 0.00001428 לכל UPVEMBER.

UPVEMBER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,245.92, עם היצע במחזור של 997.50M UPVEMBER. ב‑24 השעות האחרונות, UPVEMBER סחר בין $ 0.00001319 (נמוך) ל $ 0.00001927 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00048151, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001319.

ביצועים לטווח קצר, UPVEMBER נע ב -0.45% בשעה האחרונה ו -53.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UPVEMBER (UPVEMBER) מידע שוק

שווי שוק $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K אספקת מחזור 997.50M 997.50M 997.50M אספקה כוללת 997,500,000.0 997,500,000.0 997,500,000.0

שווי השוק הנוכחי של UPVEMBER הוא $ 14.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPVEMBER הוא 997.50M, עם היצע כולל של 997500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.25K.