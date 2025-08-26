UpBots Token (MBXN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.10274$ 0.10274 $ 0.10274 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -51.72% שינוי מחיר (7D) -4.19% שינוי מחיר (7D) -4.19%

UpBots Token (MBXN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MBXN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBXNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.10274, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBXN השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -51.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.19% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UpBots Token (MBXN) מידע שוק

שווי שוק $ 197.87K$ 197.87K $ 197.87K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.87K$ 197.87K $ 197.87K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UpBots Token הוא $ 197.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBXN הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.87K.