Uno מחיר היום

מחיר Uno (UNO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 2.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UNO ל USD הוא -- לכל UNO.

Uno כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,564.76, עם היצע במחזור של 420.69B UNO. ב‑24 השעות האחרונות, UNO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, UNO נע ב +0.80% בשעה האחרונה ו -23.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Uno (UNO) מידע שוק

שווי שוק $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.56K$ 15.56K $ 15.56K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Uno הוא $ 15.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNO הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.56K.