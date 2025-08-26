UnlockProtocolToken (UP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00583759 $ 0.00583759 $ 0.00583759 24 שעות נמוך $ 0.00645605 $ 0.00645605 $ 0.00645605 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00583759$ 0.00583759 $ 0.00583759 גבוה 24 שעות $ 0.00645605$ 0.00645605 $ 0.00645605 שיא כל הזמנים $ 0.084551$ 0.084551 $ 0.084551 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00355353$ 0.00355353 $ 0.00355353 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.39% שינוי מחיר (1D) -9.18% שינוי מחיר (7D) -3.63% שינוי מחיר (7D) -3.63%

UnlockProtocolToken (UP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00585641. במהלך 24 השעות האחרונות, UP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00583759 לבין שיא של $ 0.00645605, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.084551, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00355353.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UP השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UnlockProtocolToken (UP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.87M$ 5.87M $ 5.87M אספקת מחזור 279.01M 279.01M 279.01M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של UnlockProtocolToken הוא $ 1.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UP הוא 279.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.87M.