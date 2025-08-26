UnlockProtocolToken מחיר (UP)
UnlockProtocolToken (UP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00585641. במהלך 24 השעות האחרונות, UP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00583759 לבין שיא של $ 0.00645605, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.084551, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00355353.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, UP השתנה ב -0.39% במהלך השעה האחרונה, -9.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של UnlockProtocolToken הוא $ 1.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UP הוא 279.01M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.87M.
במהלך היום, השינוי במחיר של UnlockProtocolTokenל USDהיה $ -0.000592123568974047.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnlockProtocolToken ל USDהיה . $ -0.0007920560.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnlockProtocolToken ל USDהיה $ +0.0003487738.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של UnlockProtocolTokenל USDהיה $ -0.001187556402934985.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000592123568974047
|-9.18%
|30 ימים
|$ -0.0007920560
|-13.52%
|60 ימים
|$ +0.0003487738
|+5.96%
|90 ימים
|$ -0.001187556402934985
|-16.85%
Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock’s goal is to ease implementation and increase conversion from “users” to “members,” creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership.
