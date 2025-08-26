Universal USDC (UUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.02 $ 2.02 $ 2.02 24 שעות נמוך $ 2.04 $ 2.04 $ 2.04 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.02$ 2.02 $ 2.02 גבוה 24 שעות $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 שיא כל הזמנים $ 18.19$ 18.19 $ 18.19 המחיר הנמוך ביותר $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) +0.03% שינוי מחיר (7D) +0.03%

Universal USDC (UUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $2.03. במהלך 24 השעות האחרונות, UUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.02 לבין שיא של $ 2.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.19, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UUSDC השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Universal USDC (UUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 734.97K$ 734.97K $ 734.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 734.97K$ 734.97K $ 734.97K אספקת מחזור 361.61K 361.61K 361.61K אספקה כוללת 361,609.0 361,609.0 361,609.0

שווי השוק הנוכחי של Universal USDC הוא $ 734.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UUSDC הוא 361.61K, עם היצע כולל של 361609.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 734.97K.