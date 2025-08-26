Unity (UTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.999626 24 שעות נמוך $ 1.0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.005 המחיר הנמוך ביותר $ 0.995814 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) -0.00%

Unity (UTY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999734. במהלך 24 השעות האחרונות, UTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999626 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.005, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.995814.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UTY השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unity (UTY) מידע שוק

שווי שוק $ 37.98M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.98M אספקת מחזור 37.99M אספקה כוללת 37,989,380.4274

שווי השוק הנוכחי של Unity הוא $ 37.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UTY הוא 37.99M, עם היצע כולל של 37989380.4274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.98M.