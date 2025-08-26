עוד על UTY

Unity סֵמֶל

Unity מחיר (UTY)

1 UTY ל USDמחיר חי:

$0.999734
$0.999734
0.00%1D
Unity (UTY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:56:59 (UTC+8)

Unity (UTY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.999626
24 שעות נמוך
$ 1.0
גבוה 24 שעות

$ 0.999626
$ 1.0
$ 1.005
$ 0.995814
-0.00%

-0.00%

-0.00%

-0.00%

Unity (UTY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999734. במהלך 24 השעות האחרונות, UTY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.999626 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UTYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.005, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.995814.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UTY השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unity (UTY) מידע שוק

$ 37.98M
--
$ 37.98M
37.99M
37,989,380.4274
שווי השוק הנוכחי של Unity הוא $ 37.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UTY הוא 37.99M, עם היצע כולל של 37989380.4274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.98M.

Unity (UTY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Unityל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnity ל USDהיה . $ -0.0001997468.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnity ל USDהיה $ +0.0000287923.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Unityל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.00%
30 ימים$ -0.0001997468-0.01%
60 ימים$ +0.0000287923+0.00%
90 ימים$ 0--

מה זהUnity (UTY)

XSY.fi is a capital management platform that simplifies access to advanced DeFi strategies. Its flagship product, Unity (UTY), is a digital synthetic dollar launched on the Avalanche blockchain. UTY is engineered to unlock liquidity and capital efficiency within blockchain ecosystems by allowing users to maintain their existing AVAX exposure while accessing sustainable yield through delta-neutral and other trading strategies.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Unity (UTY) משאב

האתר הרשמי

Unityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Unity (UTY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unity (UTY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unity.

בדוק את Unity תחזית המחיר עכשיו‏!

UTY למטבעות מקומיים

Unity (UTY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Unity (UTY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UTY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Unity (UTY)

כמה שווה Unity (UTY) היום?
החי UTYהמחיר ב USD הוא 0.999734 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UTY ל USD?
המחיר הנוכחי של UTY ל USD הוא $ 0.999734. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Unity?
שווי השוק של UTY הוא $ 37.98M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UTY?
ההיצע במחזור של UTY הוא 37.99M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UTY?
‏‏UTY השיג מחיר שיא (ATH) של 1.005 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UTY?
UTY ‏‏רשם מחירATL של 0.995814 USD.
מהו נפח המסחר של UTY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UTY הוא -- USD.
האם UTY יעלה השנה?
UTY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UTY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.