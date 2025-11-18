Unit Pump מחיר היום

מחיר Unit Pump (UPUMP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00306283, עם שינוי של 9.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UPUMP ל USD הוא $ 0.00306283 לכל UPUMP.

Unit Pump כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 97,511,731, עם היצע במחזור של 31.90B UPUMP. ב‑24 השעות האחרונות, UPUMP סחר בין $ 0.00277631 (נמוך) ל $ 0.00346391 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00878431, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00228745.

ביצועים לטווח קצר, UPUMP נע ב +2.94% בשעה האחרונה ו -28.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Unit Pump (UPUMP) מידע שוק

שווי שוק $ 97.51M$ 97.51M $ 97.51M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.06B$ 3.06B $ 3.06B אספקת מחזור 31.90B 31.90B 31.90B אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Unit Pump הוא $ 97.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UPUMP הוא 31.90B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.06B.