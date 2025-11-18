Unit Plasma מחיר היום

מחיר Unit Plasma (UXPL) בזמן אמת היום הוא $ 0.239156, עם שינוי של 5.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ UXPL ל USD הוא $ 0.239156 לכל UXPL.

Unit Plasma כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,192,938, עם היצע במחזור של 360.06M UXPL. ב‑24 השעות האחרונות, UXPL סחר בין $ 0.221201 (נמוך) ל $ 0.256919 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.57, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.216324.

ביצועים לטווח קצר, UXPL נע ב -1.22% בשעה האחרונה ו -17.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Unit Plasma (UXPL) מידע שוק

שווי שוק $ 87.19M$ 87.19M $ 87.19M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.42B$ 2.42B $ 2.42B אספקת מחזור 360.06M 360.06M 360.06M אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

