Unit Bitcoin (UBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 108,681 $ 108,681 $ 108,681 24 שעות נמוך $ 113,730 $ 113,730 $ 113,730 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 108,681$ 108,681 $ 108,681 גבוה 24 שעות $ 113,730$ 113,730 $ 113,730 שיא כל הזמנים $ 124,343$ 124,343 $ 124,343 המחיר הנמוך ביותר $ 73,355$ 73,355 $ 73,355 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -2.60% שינוי מחיר (7D) -5.53% שינוי מחיר (7D) -5.53%

Unit Bitcoin (UBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,161. במהלך 24 השעות האחרונות, UBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,681 לבין שיא של $ 113,730, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124,343, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 73,355.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UBTC השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unit Bitcoin (UBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 360.95M$ 360.95M $ 360.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.32T$ 2.32T $ 2.32T אספקת מחזור 3.27K 3.27K 3.27K אספקה כוללת 20,999,999.99993401 20,999,999.99993401 20,999,999.99993401

שווי השוק הנוכחי של Unit Bitcoin הוא $ 360.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UBTC הוא 3.27K, עם היצע כולל של 20999999.99993401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.32T.