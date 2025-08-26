עוד על UBTC

UBTC מידע על מחיר

UBTC אתר רשמי

UBTC טוקניומיקה

UBTC תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Unit Bitcoin סֵמֶל

Unit Bitcoin מחיר (UBTC)

לא רשום

1 UBTC ל USDמחיר חי:

$110,039
$110,039$110,039
-2.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Unit Bitcoin (UBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:07:34 (UTC+8)

Unit Bitcoin (UBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 108,681
$ 108,681$ 108,681
24 שעות נמוך
$ 113,730
$ 113,730$ 113,730
גבוה 24 שעות

$ 108,681
$ 108,681$ 108,681

$ 113,730
$ 113,730$ 113,730

$ 124,343
$ 124,343$ 124,343

$ 73,355
$ 73,355$ 73,355

-0.14%

-2.60%

-5.53%

-5.53%

Unit Bitcoin (UBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,161. במהלך 24 השעות האחרונות, UBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,681 לבין שיא של $ 113,730, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124,343, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 73,355.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UBTC השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unit Bitcoin (UBTC) מידע שוק

$ 360.95M
$ 360.95M$ 360.95M

--
----

$ 2.32T
$ 2.32T$ 2.32T

3.27K
3.27K 3.27K

20,999,999.99993401
20,999,999.99993401 20,999,999.99993401

שווי השוק הנוכחי של Unit Bitcoin הוא $ 360.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UBTC הוא 3.27K, עם היצע כולל של 20999999.99993401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.32T.

Unit Bitcoin (UBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Unit Bitcoinל USDהיה $ -2,945.1515692526.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnit Bitcoin ל USDהיה . $ -7,378.6388605000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnit Bitcoin ל USDהיה $ +3,109.9111266000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Unit Bitcoinל USDהיה $ +1,348.64183057351.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2,945.1515692526-2.60%
30 ימים$ -7,378.6388605000-6.69%
60 ימים$ +3,109.9111266000+2.82%
90 ימים$ +1,348.64183057351+1.24%

מה זהUnit Bitcoin (UBTC)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Unit Bitcoin (UBTC) משאב

האתר הרשמי

Unit Bitcoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Unit Bitcoin (UBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unit Bitcoin (UBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unit Bitcoin.

בדוק את Unit Bitcoin תחזית המחיר עכשיו‏!

UBTC למטבעות מקומיים

Unit Bitcoin (UBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Unit Bitcoin (UBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Unit Bitcoin (UBTC)

כמה שווה Unit Bitcoin (UBTC) היום?
החי UBTCהמחיר ב USD הוא 110,161 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של UBTC ל USD הוא $ 110,161. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Unit Bitcoin?
שווי השוק של UBTC הוא $ 360.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UBTC?
ההיצע במחזור של UBTC הוא 3.27K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UBTC?
‏‏UBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 124,343 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UBTC?
UBTC ‏‏רשם מחירATL של 73,355 USD.
מהו נפח המסחר של UBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UBTC הוא -- USD.
האם UBTC יעלה השנה?
UBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:07:34 (UTC+8)

Unit Bitcoin (UBTC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.