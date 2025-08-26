Underdog (UNDERDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -7.79% שינוי מחיר (7D) -9.24% שינוי מחיר (7D) -9.24%

Underdog (UNDERDOG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, UNDERDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNDERDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNDERDOG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -7.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Underdog (UNDERDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K אספקת מחזור 993.48M 993.48M 993.48M אספקה כוללת 993,477,953.0 993,477,953.0 993,477,953.0

שווי השוק הנוכחי של Underdog הוא $ 13.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNDERDOG הוא 993.48M, עם היצע כולל של 993477953.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.11K.