Typen (TYPEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.93% שינוי מחיר (7D) +2.62% שינוי מחיר (7D) +2.62%

Typen (TYPEN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TYPEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYPENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYPEN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.62% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Typen (TYPEN) מידע שוק

שווי שוק $ 8.55K$ 8.55K $ 8.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.81K$ 8.81K $ 8.81K אספקת מחזור 969.12M 969.12M 969.12M אספקה כוללת 998,780,470.622773 998,780,470.622773 998,780,470.622773

שווי השוק הנוכחי של Typen הוא $ 8.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYPEN הוא 969.12M, עם היצע כולל של 998780470.622773. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.81K.