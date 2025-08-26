Tsuki (TSUKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00138813
גבוה 24 שעות $ 0.00263367
שיא כל הזמנים $ 0.02513879
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.73%
שינוי מחיר (1D) -40.76%
שינוי מחיר (7D) -2.36%

Tsuki (TSUKI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00140532. במהלך 24 השעות האחרונות, TSUKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00138813 לבין שיא של $ 0.00263367, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSUKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02513879, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSUKI השתנה ב +0.73% במהלך השעה האחרונה, -40.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tsuki (TSUKI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.33M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.33M
אספקת מחזור 949.25M
אספקה כוללת 949,248,653.0635191

שווי השוק הנוכחי של Tsuki הוא $ 1.33M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSUKI הוא 949.25M, עם היצע כולל של 949248653.0635191. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.33M.