TruthFi (TRUTHFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00200181$ 0.00200181 $ 0.00200181 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.32% שינוי מחיר (1D) -5.93% שינוי מחיר (7D) -7.42% שינוי מחיר (7D) -7.42%

TruthFi (TRUTHFI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRUTHFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRUTHFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00200181, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRUTHFI השתנה ב -0.32% במהלך השעה האחרונה, -5.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TruthFi (TRUTHFI) מידע שוק

שווי שוק $ 87.85K$ 87.85K $ 87.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.85K$ 87.85K $ 87.85K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,928,607.12 999,928,607.12 999,928,607.12

שווי השוק הנוכחי של TruthFi הוא $ 87.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRUTHFI הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999928607.12. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.85K.