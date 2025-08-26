TROY (TROY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.03652384 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.09% שינוי מחיר (1D) -3.25% שינוי מחיר (7D) -4.85%

TROY (TROY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TROY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TROYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03652384, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TROY השתנה ב -2.09% במהלך השעה האחרונה, -3.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TROY (TROY) מידע שוק

שווי שוק $ 890.82K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 890.82K אספקת מחזור 10.00B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TROY הוא $ 890.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TROY הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 890.82K.