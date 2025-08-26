Trog (TROG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000398 $ 0.00000398 $ 0.00000398 24 שעות נמוך $ 0.00000472 $ 0.00000472 $ 0.00000472 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000398$ 0.00000398 $ 0.00000398 גבוה 24 שעות $ 0.00000472$ 0.00000472 $ 0.00000472 שיא כל הזמנים $ 0.00011627$ 0.00011627 $ 0.00011627 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -5.03% שינוי מחיר (7D) +1.85% שינוי מחיר (7D) +1.85%

Trog (TROG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000448. במהלך 24 השעות האחרונות, TROG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000398 לבין שיא של $ 0.00000472, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TROGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00011627, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TROG השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -5.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.85% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trog (TROG) מידע שוק

שווי שוק $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Trog הוא $ 1.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TROG הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.90M.