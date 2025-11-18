TreesCoin מחיר היום

מחיר TreesCoin (TREES) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.40% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TREES ל USD הוא -- לכל TREES.

TreesCoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 20,275, עם היצע במחזור של 998.93M TREES. ב‑24 השעות האחרונות, TREES סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TREES נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו -8.77% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TreesCoin (TREES) מידע שוק

שווי שוק $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.28K$ 20.28K $ 20.28K אספקת מחזור 998.93M 998.93M 998.93M אספקה כוללת 998,930,089.7289892 998,930,089.7289892 998,930,089.7289892

