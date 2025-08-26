עוד על TREB

TREB מידע על מחיר

TREB מסמך לבן

TREB אתר רשמי

TREB טוקניומיקה

TREB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Treble סֵמֶל

Treble מחיר (TREB)

לא רשום

1 TREB ל USDמחיר חי:

$0.169115
$0.169115$0.169115
-3.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Treble (TREB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:06:51 (UTC+8)

Treble (TREB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.167823
$ 0.167823$ 0.167823
24 שעות נמוך
$ 0.177313
$ 0.177313$ 0.177313
גבוה 24 שעות

$ 0.167823
$ 0.167823$ 0.167823

$ 0.177313
$ 0.177313$ 0.177313

$ 0.814964
$ 0.814964$ 0.814964

$ 0.130074
$ 0.130074$ 0.130074

+0.64%

-3.37%

-1.65%

-1.65%

Treble (TREB) המחיר בזמן אמת של הוא $0.169115. במהלך 24 השעות האחרונות, TREB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.167823 לבין שיא של $ 0.177313, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TREBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.814964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.130074.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TREB השתנה ב +0.64% במהלך השעה האחרונה, -3.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Treble (TREB) מידע שוק

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

$ 7.16M
$ 7.16M$ 7.16M

7.78M
7.78M 7.78M

42,255,670.82721928
42,255,670.82721928 42,255,670.82721928

שווי השוק הנוכחי של Treble הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TREB הוא 7.78M, עם היצע כולל של 42255670.82721928. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.16M.

Treble (TREB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Trebleל USDהיה $ -0.0059000359020276.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTreble ל USDהיה . $ -0.0704554905.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTreble ל USDהיה $ -0.0962418751.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Trebleל USDהיה $ -0.18367607942909527.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0059000359020276-3.37%
30 ימים$ -0.0704554905-41.66%
60 ימים$ -0.0962418751-56.90%
90 ימים$ -0.18367607942909527-52.06%

מה זהTreble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Trebleתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Treble (TREB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Treble (TREB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Treble.

בדוק את Treble תחזית המחיר עכשיו‏!

TREB למטבעות מקומיים

Treble (TREB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Treble (TREB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TREB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Treble (TREB)

כמה שווה Treble (TREB) היום?
החי TREBהמחיר ב USD הוא 0.169115 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TREB ל USD?
המחיר הנוכחי של TREB ל USD הוא $ 0.169115. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Treble?
שווי השוק של TREB הוא $ 1.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TREB?
ההיצע במחזור של TREB הוא 7.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TREB?
‏‏TREB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.814964 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TREB?
TREB ‏‏רשם מחירATL של 0.130074 USD.
מהו נפח המסחר של TREB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TREB הוא -- USD.
האם TREB יעלה השנה?
TREB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TREB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:06:51 (UTC+8)

Treble (TREB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.