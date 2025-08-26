Traxx (TRAXX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00103559 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 3.32 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.09% שינוי מחיר (1D) -2.76% שינוי מחיר (7D) -5.63%

Traxx (TRAXX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRAXX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00103559, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRAXXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.32, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRAXX השתנה ב +0.09% במהלך השעה האחרונה, -2.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Traxx (TRAXX) מידע שוק

שווי שוק $ 239.47K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 343.55K אספקת מחזור 243.97M אספקה כוללת 350,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Traxx הוא $ 239.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRAXX הוא 243.97M, עם היצע כולל של 350000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 343.55K.