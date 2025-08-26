TRALA TOKEN (TRALA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00278324 $ 0.00278324 $ 0.00278324 24 שעות נמוך $ 0.00293733 $ 0.00293733 $ 0.00293733 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00278324$ 0.00278324 $ 0.00278324 גבוה 24 שעות $ 0.00293733$ 0.00293733 $ 0.00293733 שיא כל הזמנים $ 0.178927$ 0.178927 $ 0.178927 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0027429$ 0.0027429 $ 0.0027429 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) +0.53% שינוי מחיר (7D) -20.55% שינוי מחיר (7D) -20.55%

TRALA TOKEN (TRALA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00280323. במהלך 24 השעות האחרונות, TRALA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00278324 לבין שיא של $ 0.00293733, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRALAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.178927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0027429.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRALA השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, +0.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRALA TOKEN (TRALA) מידע שוק

שווי שוק $ 116.66K$ 116.66K $ 116.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M אספקת מחזור 41.56M 41.56M 41.56M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TRALA TOKEN הוא $ 116.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRALA הוא 41.56M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.81M.