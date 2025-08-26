עוד על TRALA

TRALA TOKEN סֵמֶל

TRALA TOKEN מחיר (TRALA)

לא רשום

1 TRALA ל USDמחיר חי:

$0.00280323
$0.00280323$0.00280323
+0.50%1D
USD
TRALA TOKEN (TRALA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:51:01 (UTC+8)

TRALA TOKEN (TRALA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00278324
$ 0.00278324$ 0.00278324
24 שעות נמוך
$ 0.00293733
$ 0.00293733$ 0.00293733
גבוה 24 שעות

$ 0.00278324
$ 0.00278324$ 0.00278324

$ 0.00293733
$ 0.00293733$ 0.00293733

$ 0.178927
$ 0.178927$ 0.178927

$ 0.0027429
$ 0.0027429$ 0.0027429

-0.35%

+0.53%

-20.55%

-20.55%

TRALA TOKEN (TRALA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00280323. במהלך 24 השעות האחרונות, TRALA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00278324 לבין שיא של $ 0.00293733, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRALAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.178927, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0027429.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRALA השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, +0.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-20.55% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TRALA TOKEN (TRALA) מידע שוק

$ 116.66K
$ 116.66K$ 116.66K

--
----

$ 2.81M
$ 2.81M$ 2.81M

41.56M
41.56M 41.56M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TRALA TOKEN הוא $ 116.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRALA הוא 41.56M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.81M.

TRALA TOKEN (TRALA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TRALA TOKENל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTRALA TOKEN ל USDהיה . $ -0.0012000153.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTRALA TOKEN ל USDהיה $ -0.0019393552.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TRALA TOKENל USDהיה $ -0.008130982252028772.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.53%
30 ימים$ -0.0012000153-42.80%
60 ימים$ -0.0019393552-69.18%
90 ימים$ -0.008130982252028772-74.36%

מה זהTRALA TOKEN (TRALA)

TRALA TOKEN (TRALA) משאב

האתר הרשמי

TRALA TOKENתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TRALA TOKEN (TRALA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TRALA TOKEN (TRALA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TRALA TOKEN.

בדוק את TRALA TOKEN תחזית המחיר עכשיו‏!

TRALA למטבעות מקומיים

TRALA TOKEN (TRALA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TRALA TOKEN (TRALA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRALA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TRALA TOKEN (TRALA)

כמה שווה TRALA TOKEN (TRALA) היום?
החי TRALAהמחיר ב USD הוא 0.00280323 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRALA ל USD?
המחיר הנוכחי של TRALA ל USD הוא $ 0.00280323. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TRALA TOKEN?
שווי השוק של TRALA הוא $ 116.66K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRALA?
ההיצע במחזור של TRALA הוא 41.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRALA?
‏‏TRALA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.178927 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRALA?
TRALA ‏‏רשם מחירATL של 0.0027429 USD.
מהו נפח המסחר של TRALA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRALA הוא -- USD.
האם TRALA יעלה השנה?
TRALA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRALA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:51:01 (UTC+8)

