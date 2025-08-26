Trader (TDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 24 שעות נמוך $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 גבוה 24 שעות $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 שיא כל הזמנים $ 5.15$ 5.15 $ 5.15 המחיר הנמוך ביותר $ 0.545218$ 0.545218 $ 0.545218 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -6.37% שינוי מחיר (7D) -9.98% שינוי מחיר (7D) -9.98%

Trader (TDE) המחיר בזמן אמת של הוא $1.64. במהלך 24 השעות האחרונות, TDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.63 לבין שיא של $ 1.75, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.545218.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TDE השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -6.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Trader (TDE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M אספקת מחזור 944.90K 944.90K 944.90K אספקה כוללת 944,898.385390486 944,898.385390486 944,898.385390486

שווי השוק הנוכחי של Trader הוא $ 1.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TDE הוא 944.90K, עם היצע כולל של 944898.385390486. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.55M.