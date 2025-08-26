Torus מחיר (TORUS)
Torus (TORUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.28402. במהלך 24 השעות האחרונות, TORUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.279948 לבין שיא של $ 0.315911, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TORUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.056, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100263.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, TORUS השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -8.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Torus הוא $ 19.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TORUS הוא 68.27M, עם היצע כולל של 144000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Torusל USDהיה $ -0.0279921121884633.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTorus ל USDהיה . $ -0.1450532743.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTorus ל USDהיה $ -0.0390133848.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Torusל USDהיה $ +0.01644742446995385.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0279921121884633
|-8.97%
|30 ימים
|$ -0.1450532743
|-51.07%
|60 ימים
|$ -0.0390133848
|-13.73%
|90 ימים
|$ +0.01644742446995385
|+6.15%
Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים.