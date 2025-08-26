Torus (TORUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.279948 $ 0.279948 $ 0.279948 24 שעות נמוך $ 0.315911 $ 0.315911 $ 0.315911 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.279948$ 0.279948 $ 0.279948 גבוה 24 שעות $ 0.315911$ 0.315911 $ 0.315911 שיא כל הזמנים $ 1.056$ 1.056 $ 1.056 המחיר הנמוך ביותר $ 0.100263$ 0.100263 $ 0.100263 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.46% שינוי מחיר (1D) -8.97% שינוי מחיר (7D) -23.00% שינוי מחיר (7D) -23.00%

Torus (TORUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.28402. במהלך 24 השעות האחרונות, TORUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.279948 לבין שיא של $ 0.315911, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TORUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.056, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.100263.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TORUS השתנה ב -0.46% במהלך השעה האחרונה, -8.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Torus (TORUS) מידע שוק

שווי שוק $ 19.11M$ 19.11M $ 19.11M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.32M$ 40.32M $ 40.32M אספקת מחזור 68.27M 68.27M 68.27M אספקה כוללת 144,000,000.0 144,000,000.0 144,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Torus הוא $ 19.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TORUS הוא 68.27M, עם היצע כולל של 144000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.32M.