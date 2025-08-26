Tokenlon (LON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.677991 גבוה 24 שעות $ 0.725737 שיא כל הזמנים $ 9.81 המחיר הנמוך ביותר $ 0.371875 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.85% שינוי מחיר (1D) -6.22% שינוי מחיר (7D) -4.41%

Tokenlon (LON) המחיר בזמן אמת של הוא $0.678317. במהלך 24 השעות האחרונות, LON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.677991 לבין שיא של $ 0.725737, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.371875.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LON השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -6.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Tokenlon (LON) מידע שוק

שווי שוק $ 83.95M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 95.33M אספקת מחזור 123.69M אספקה כוללת 140,451,028.838767

שווי השוק הנוכחי של Tokenlon הוא $ 83.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LON הוא 123.69M, עם היצע כולל של 140451028.838767. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 95.33M.