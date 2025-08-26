todd (TODD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00439277$ 0.00439277 $ 0.00439277 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.19% שינוי מחיר (1D) -8.35% שינוי מחיר (7D) +5.28% שינוי מחיר (7D) +5.28%

todd (TODD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TODD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TODDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00439277, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TODD השתנה ב +0.19% במהלך השעה האחרונה, -8.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

todd (TODD) מידע שוק

שווי שוק $ 42.49K$ 42.49K $ 42.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.49K$ 42.49K $ 42.49K אספקת מחזור 989.74M 989.74M 989.74M אספקה כוללת 989,736,876.080481 989,736,876.080481 989,736,876.080481

שווי השוק הנוכחי של todd הוא $ 42.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TODD הוא 989.74M, עם היצע כולל של 989736876.080481. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.49K.