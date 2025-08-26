TOAD (TOAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -4.40% שינוי מחיר (7D) -9.59% שינוי מחיר (7D) -9.59%

TOAD (TOAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOAD השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -4.40% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TOAD (TOAD) מידע שוק

שווי שוק $ 68.76K$ 68.76K $ 68.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 68.76K$ 68.76K $ 68.76K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TOAD הוא $ 68.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOAD הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 68.76K.