TN100x (TN100X) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00583127$ 0.00583127 $ 0.00583127 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.17% שינוי מחיר (1D) -13.03% שינוי מחיר (7D) -27.60% שינוי מחיר (7D) -27.60%

TN100x (TN100X) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TN100X נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TN100Xהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00583127, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TN100X השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -13.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TN100x (TN100X) מידע שוק

שווי שוק $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M אספקת מחזור 7.30B 7.30B 7.30B אספקה כוללת 8,683,375,401.189474 8,683,375,401.189474 8,683,375,401.189474

שווי השוק הנוכחי של TN100x הוא $ 1.00M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TN100X הוא 7.30B, עם היצע כולל של 8683375401.189474. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20M.