TinHatCat סֵמֶל

TinHatCat מחיר (THC)

לא רשום

1 THC ל USDמחיר חי:

$0.03650099
$0.03650099
-12.60%1D
USD
TinHatCat (THC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:37 (UTC+8)

TinHatCat (THC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03638806
$ 0.03638806
24 שעות נמוך
$ 0.04178199
$ 0.04178199
גבוה 24 שעות

$ 0.03638806
$ 0.03638806

$ 0.04178199
$ 0.04178199

$ 0.729156
$ 0.729156

$ 0.03470894
$ 0.03470894

-0.10%

-12.63%

-24.51%

-24.51%

TinHatCat (THC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03650099. במהלך 24 השעות האחרונות, THC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03638806 לבין שיא של $ 0.04178199, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.729156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03470894.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THC השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -12.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TinHatCat (THC) מידע שוק

$ 857.17K
$ 857.17K

--
--

$ 857.17K
$ 857.17K

23.33M
23.33M

23,333,333.0
23,333,333.0

שווי השוק הנוכחי של TinHatCat הוא $ 857.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THC הוא 23.33M, עם היצע כולל של 23333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 857.17K.

TinHatCat (THC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TinHatCatל USDהיה $ -0.00528099849100827.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTinHatCat ל USDהיה . $ -0.0107327839.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTinHatCat ל USDהיה $ -0.0120821415.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TinHatCatל USDהיה $ -0.04532960530316954.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00528099849100827-12.63%
30 ימים$ -0.0107327839-29.40%
60 ימים$ -0.0120821415-33.10%
90 ימים$ -0.04532960530316954-55.39%

מה זהTinHatCat (THC)

TinHatCat is THE Memecoin of Fantom $FTM, Stoners and Conspiracy Theorists around the world. Ticker is $THC.

TinHatCat (THC) משאב

האתר הרשמי

TinHatCatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TinHatCat (THC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TinHatCat (THC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TinHatCat.

בדוק את TinHatCat תחזית המחיר עכשיו‏!

THC למטבעות מקומיים

TinHatCat (THC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TinHatCat (THC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על THC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TinHatCat (THC)

כמה שווה TinHatCat (THC) היום?
החי THCהמחיר ב USD הוא 0.03650099 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי THC ל USD?
המחיר הנוכחי של THC ל USD הוא $ 0.03650099. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TinHatCat?
שווי השוק של THC הוא $ 857.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של THC?
ההיצע במחזור של THC הוא 23.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של THC?
‏‏THC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.729156 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של THC?
THC ‏‏רשם מחירATL של 0.03470894 USD.
מהו נפח המסחר של THC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור THC הוא -- USD.
האם THC יעלה השנה?
THC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את THC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:18:37 (UTC+8)

