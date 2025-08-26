TinHatCat (THC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.03638806 $ 0.03638806 $ 0.03638806 24 שעות נמוך $ 0.04178199 $ 0.04178199 $ 0.04178199 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.03638806$ 0.03638806 $ 0.03638806 גבוה 24 שעות $ 0.04178199$ 0.04178199 $ 0.04178199 שיא כל הזמנים $ 0.729156$ 0.729156 $ 0.729156 המחיר הנמוך ביותר $ 0.03470894$ 0.03470894 $ 0.03470894 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.10% שינוי מחיר (1D) -12.63% שינוי מחיר (7D) -24.51% שינוי מחיר (7D) -24.51%

TinHatCat (THC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03650099. במהלך 24 השעות האחרונות, THC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03638806 לבין שיא של $ 0.04178199, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.729156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03470894.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THC השתנה ב -0.10% במהלך השעה האחרונה, -12.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TinHatCat (THC) מידע שוק

שווי שוק $ 857.17K$ 857.17K $ 857.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 857.17K$ 857.17K $ 857.17K אספקת מחזור 23.33M 23.33M 23.33M אספקה כוללת 23,333,333.0 23,333,333.0 23,333,333.0

שווי השוק הנוכחי של TinHatCat הוא $ 857.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THC הוא 23.33M, עם היצע כולל של 23333333.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 857.17K.