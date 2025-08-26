this will cook (WOMEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001474 $ 0.00001474 $ 0.00001474 24 שעות נמוך $ 0.00001592 $ 0.00001592 $ 0.00001592 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001474$ 0.00001474 $ 0.00001474 גבוה 24 שעות $ 0.00001592$ 0.00001592 $ 0.00001592 שיא כל הזמנים $ 0.00023521$ 0.00023521 $ 0.00023521 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000897$ 0.00000897 $ 0.00000897 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.24% שינוי מחיר (1D) -5.98% שינוי מחיר (7D) +2.61% שינוי מחיר (7D) +2.61%

this will cook (WOMEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001495. במהלך 24 השעות האחרונות, WOMEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001474 לבין שיא של $ 0.00001592, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOMENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00023521, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000897.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOMEN השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

this will cook (WOMEN) מידע שוק

שווי שוק $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.93K$ 14.93K $ 14.93K אספקת מחזור 998.66M 998.66M 998.66M אספקה כוללת 998,658,035.829734 998,658,035.829734 998,658,035.829734

שווי השוק הנוכחי של this will cook הוא $ 14.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOMEN הוא 998.66M, עם היצע כולל של 998658035.829734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.93K.