this will cook סֵמֶל

this will cook מחיר (WOMEN)

1 WOMEN ל USDמחיר חי:

--
----
-5.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
this will cook (WOMEN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:06:07 (UTC+8)

this will cook (WOMEN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.24%

-5.98%

+2.61%

+2.61%

this will cook (WOMEN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001495. במהלך 24 השעות האחרונות, WOMEN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001474 לבין שיא של $ 0.00001592, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOMENהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00023521, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000897.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOMEN השתנה ב -0.24% במהלך השעה האחרונה, -5.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.61% ב-7 הימים האחרונים.

this will cook (WOMEN) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של this will cook הוא $ 14.93K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOMEN הוא 998.66M, עם היצע כולל של 998658035.829734. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.93K.

this will cook (WOMEN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של this will cookל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלthis will cook ל USDהיה . $ -0.0000012116.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלthis will cook ל USDהיה $ +0.0000046144.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של this will cookל USDהיה $ +0.000001120244221124439.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.98%
30 ימים$ -0.0000012116-8.10%
60 ימים$ +0.0000046144+30.87%
90 ימים$ +0.000001120244221124439+8.10%

מה זהthis will cook (WOMEN)

This project is a memecoin that the dev has fully abandoned and the community has taken over. Community leadership is all top holders who believe in the first mover narrative of $women this will cook and have begun self funding marketing, content creation, memes, raids and bringing in a community of believers in the project. We bridge the gap between traditional internet culture and woke empowerment with a simple narrative and meme. WOMEN WILL COOK. We are launching an AI agent as well as bringing in influencers in, launching merch and keeping with this narrative for the longhaul. THIS WILL COOK.

this will cook (WOMEN) משאב

האתר הרשמי

this will cookתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה this will cook (WOMEN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות this will cook (WOMEN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור this will cook.

בדוק את this will cook תחזית המחיר עכשיו‏!

WOMEN למטבעות מקומיים

this will cook (WOMEN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של this will cook (WOMEN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOMEN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על this will cook (WOMEN)

כמה שווה this will cook (WOMEN) היום?
החי WOMENהמחיר ב USD הוא 0.00001495 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOMEN ל USD?
המחיר הנוכחי של WOMEN ל USD הוא $ 0.00001495. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של this will cook?
שווי השוק של WOMEN הוא $ 14.93K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOMEN?
ההיצע במחזור של WOMEN הוא 998.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOMEN?
‏‏WOMEN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00023521 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOMEN?
WOMEN ‏‏רשם מחירATL של 0.00000897 USD.
מהו נפח המסחר של WOMEN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOMEN הוא -- USD.
האם WOMEN יעלה השנה?
WOMEN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOMEN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 17:06:07 (UTC+8)

this will cook (WOMEN) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

