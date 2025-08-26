TheCat (THECAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00705905$ 0.00705905 $ 0.00705905 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.33% שינוי מחיר (1D) -9.58% שינוי מחיר (7D) +2.87% שינוי מחיר (7D) +2.87%

TheCat (THECAT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, THECAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THECATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00705905, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THECAT השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -9.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TheCat (THECAT) מידע שוק

שווי שוק $ 507.74K$ 507.74K $ 507.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 507.74K$ 507.74K $ 507.74K אספקת מחזור 790.04M 790.04M 790.04M אספקה כוללת 790,036,504.839927 790,036,504.839927 790,036,504.839927

שווי השוק הנוכחי של TheCat הוא $ 507.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THECAT הוא 790.04M, עם היצע כולל של 790036504.839927. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 507.74K.